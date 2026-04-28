Трамп нарушил протокол — жест в адрес Карла III попал на видео

The Daily Mail сообщает, что президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме нарушил негласный протокол, позволив себе физический контакт с королем Карлом III.
Эпизод произошел в первый день государственного визита британского монарха. Король прибыл вместе с королевой Камиллой, их встречали американский лидер и первая леди Мелания Трамп.
После рукопожатия и официальной съемки обе пары направились в резиденцию. В этот момент президент США, как видно на видеокадрах, похлопал короля по плечу.
Согласно негласным правилам, инициировать физический контакт с представителями королевской семьи не принято.
В публикации приводится оценка специалиста по языку тела Джуди Джеймс. По ее словам, формально такой жест можно считать отступлением от протокола, однако реакция самого монарха не указывала на недовольство.
Отмечается, что Карл III в подобных ситуациях ведет себя более свободно, чем королева Елизавета II.
Эксперт расценила произошедшее как жест, демонстрирующий расположение со стороны американского лидера.
Государственный визит британского монарха в США стал первым с 2007 года и продлится до 30 апреля.
Читайте также: Поездку британского короля к Трампу назвали самой сложной его миссией.