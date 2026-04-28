Косметолог предупредила россиян об опасности татуировок в турецких отелях

АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Российским туристам стоит с осторожностью относиться к тату-услугам в курортных отелях Турции из-за риска столкнуться с непрофессионалами, которые могут нанести вред здоровью клиентов, сообщила РИА Новости тату-мастер и косметолог Мерве Докунмаз.
«В туристических зонах нередко работают “мастера” без достаточной квалификации и медицинской подготовки, а условия стерильности могут не соответствовать необходимым стандартам, что повышает риск инфекций и осложнений», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, проблема носит системный характер в пиковые туристические сезоны. В условиях высокого спроса часть услуг оказывается в ускоренном режиме, без должного соблюдения протоколов безопасности, включая стерилизацию инструментов и использование сертифицированных материалов.
«Туристы часто недооценивают влияние климата — высокой температуры, влажности и морской воды — на заживление татуировки, что может привести к воспалениям, аллергическим реакциям и ухудшению качества рисунка», — отметил Докунмаз.
Кроме того, по ее словам, в случае возникновения осложнений туристы сталкиваются с проблемами при получении медицинской помощи и доказательстве ответственности исполнителя услуги.
«Я рекомендую обращаться только в лицензированные студии, проверять квалификацию мастеров и избегать импульсивных решений во время отдыха», — отметила тату-мастер.