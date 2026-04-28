В КПРФ предложили разрешить сельским магазинам торговать без ККТ

РИА Новости: Гибатдинов предложил разрешить сельским магазинам торговать без ККТ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК партии Айрат Гибатдинов предложили разрешить сельским магазинам торговать без применения кассовых аппаратов.

Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

«Законопроект предусматривает … расширение перечня мест, где допускается работа без ККТ, путем включения в данный перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, критерии которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники, осуществляющих розничную продажу продовольственных и непродовольственных товаров на территории сельской местности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом также предлагается разрешить сельскохозяйственным потребительским кооперативам осуществлять расчеты без применения кассовой техники при торговле на розничных рынках и ярмарках.

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев отметил, что к партии неоднократно обращались владельцы сельских магазинов с просьбой оптимизировать административные требования к ним.

«Нужно учитывать специфику таких торговых точек — в сельской местности покупателей в сравнении с городами немного, так что о больших прибылях владельцев речи не идет. Но эти люди своим маленьким бизнесом делают важное дело — обеспечивают жителей деревень и поселков самыми необходимыми товарами, продуктами питания, какими-то элементарными бытовыми предметами вроде лампочек и полотенец», — добавил Камнев.

