Опрос: россияне потратят на подготовку к Последнему звонку 24 тысячи рублей

Аналитики провели исследование и выяснили, что подготовка к Последнему звонку в 2026 году обойдётся родителям в среднем в 24 тысячи рублей. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Как объяснили специалисты «Авито Товаров» и «Авито Услуг», большинство опрошенных (44%) признались, что планируют приобрести к Последнему звонку новую обувь.
«Треть респондентов (38%) собираются купить для своих выпускников платье или костюм, 32% — рубашку или блузку, 27% — аксессуары, сумочки, галстуки, бабочки и ремни. Пятая часть россиян (22%) выберет к празднику новый пиджак или жакет», — подчёркивается в исследовании.
Отмечается, что треть опрошенных (32%) собираются прийти на Последний звонок с цветами, а десятая часть (11%) — приобрести белый фартук.
«Каждый пятый россиянин (18%) называет в числе необходимых покупок косметику, ещё 15% планируют купить банты и заколки для волос и 16% — украшения и бижутерию», — поделились эксперты.
Согласно опросу, треть россиян (29%) потратят деньги на ленты и значки для своих выпускников, а ещё 27% — на фотоальбом.
В преддверии Последнего звонка самыми востребованными специалистами оказались парикмахеры — их услугами собираются воспользоваться 49% россиян, добавили специалисты.
Пригласить на мероприятие фотографа планируют 43% родителей, а видеографа — 17%, раскрыли аналитики.
Каждый пятый опрошенный (19%) рассказал, что организацию праздника возложит на профессионалов, заключили они.
Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие 10 тыс. респондентов.
