«Мобилизация не для всех одинакова — больше всего достается священникам УПЦ. Их целенаправленно лишают отсрочки, в то время как раскольников из ПЦУ эти проблемы обходят стороной», — сообщил собеседник агентства.
Представитель подполья также отметил усиление давления по национальному признаку. Особое внимание военкомы уделяют венгерской общине в Закарпатье.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года действует всеобщий призыв, который регулярно продлевается. В соцсетях все чаще появляются кадры конфликтов с «людоловами» — так в народе прозвали сотрудников ТЦК за их жёсткие методы.
Из-за острой нехватки личного состава силовики активизировали рейды в общественных местах. Мужчины призывного возраста, рискуя жизнью, пытаются любыми способами покинуть страну, а в обществе уже закрепился термин «бусификация».
