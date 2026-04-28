Продавец кукурузы в Стамбуле внезапно стал местной достопримечательностью

Продавец кукурузы и жареных каштанов Темель обрел «вирусную» популярность этой весной, в основном среди иностранных туристок, характеризующих его как «красавчика». У Темеля почти 850 тысяч подписчиков в Instagram*, время от времени он выходит в прямой эфир в TikTok, где фанатки шлют ему подарки. Как выяснило РИА Новости, одно из узбекских турагентств даже рекламирует фотографией Темеля «кукурузный тур в Стамбул от 530 долларов».