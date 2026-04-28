Рубио: даже без учёта ядерной программы Иран остался бы проблемой для США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Тегеран якобы стремится доминировать на Ближнем Востоке, в чём Вашингтон видит проблему.

Источник: Аргументы и факты

Иран продолжил бы оставаться проблемой для американских властей даже без учета ядерной программы исламской республики, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Ядерный вопрос — это причина, по которой мы вообще в это (конфликт — прим. ред.) ввязались. Если бы Иран являлся просто радикальной страной, управляемой радикалами, это все равно оставалось бы проблемой…» — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Глава ведомства утверждает, что Тегеран якобы хочет доминировать на Ближнем Востоке, и в этом Вашингтон видит проблему для себя. Вместе с тем руководитель Госдепартамента полагает, что Иран всерьёз пытается найти выход из сложной ситуации, которая сложилась до начала военной операции США и Израиля.

Напомним, 22 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что не торопит Тегеран в вопросе заключения соглашения с Соединёнными Штатами.

27 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с журналистом ИА «Вести» Павлом Зарубиным заявил, что США не смогли достичь ни одной из поставленных целей в конфликте на Ближнем Востоке. По словам главы МИД, в связи с этим Вашингтон выступил с инициативой о переговорах.

