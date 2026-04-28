Рубио: даже без учёта ядерной программы Иран остался бы проблемой для США

27 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с журналистом ИА «Вести» Павлом Зарубиным заявил, что США не смогли достичь ни одной из поставленных целей в конфликте на Ближнем Востоке. По словам главы МИД, в связи с этим Вашингтон выступил с инициативой о переговорах.