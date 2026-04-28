Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за солидарность

Глава МИД Ирана поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.

В понедельник Путин встретился с главой Аракчи в Санкт-Петербурге.

«Рад взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в то время, как регион терпит сильные перемены. Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатической деятельности», — написал Аракчи в соцсети Х.

Он сопроводил публикацию фотографиями с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

