Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за солидарность

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.
В понедельник Путин встретился с главой Аракчи в Санкт-Петербурге.
«Рад взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в то время, как регион терпит сильные перемены. Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатической деятельности», — написал Аракчи в соцсети Х.
Он сопроводил публикацию фотографиями с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.