Аракчи поблагодарил Россию за солидарность

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после встречи с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.

«По мере расширения наших отношений мы ценим существующую солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатического пути», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что в момент, когда ближневосточный регион переживает значительные и решающие изменения, взаимодействие Ирана с Россией продолжается на самом высоком уровне.

«Последние события хорошо демонстрируют глубину и прочность нашего стратегического партнёрства», — указал Аракчи.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена продолжать стратегические отношения с Ираном.

Кроме того, российский президент отметил, что Россия будет делать всё в интересах Ирана и других стран региона для мира.

