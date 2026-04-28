Аракчи поблагодарил Россию за солидарность

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после встречи с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.
«По мере расширения наших отношений мы ценим существующую солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатического пути», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что в момент, когда ближневосточный регион переживает значительные и решающие изменения, взаимодействие Ирана с Россией продолжается на самом высоком уровне.
«Последние события хорошо демонстрируют глубину и прочность нашего стратегического партнёрства», — указал Аракчи.
Ранее Путин заявил, что Россия намерена продолжать стратегические отношения с Ираном.
Кроме того, российский президент отметил, что Россия будет делать всё в интересах Ирана и других стран региона для мира.