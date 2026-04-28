Трамп дотронулся до британского монарха Карла III: вот что он нарушил этим жестом

«Трамп потрогал короля за плечо в знак расположения, что нарушило королевский протокол. Важный пункт, неписаное правило — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой», — сказано в публикации.
Дональд Трамп не впервые нарушает этот пункт королевского протокола британского двора.
Так, в 2019 году он во время официального визита в Великобританию положил руку на спину королеве и даже похлопал ее по плечу, назвав «великой, великой женщиной».
Ранее американский лидер во время своего выступления на инвестфоруме в Майами публично оскорбил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Он грубо заявил, что тому придется «целовать ему задницу».
Почему встреча Трампа с лидерами пяти стран Африки в 2025 году обернулась скандалом и как глав африканских государств унизили на встрече в Белом доме, читайте здесь на KP.RU.