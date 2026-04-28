Трамп дотронулся до британского монарха Карла III: вот что он нарушил этим жестом

DM: Трамп нарушил королевский протокол, похлопав Карла III по плечу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп коснулся плеча короля Великобритании Карла III. Это произошло во время приветственной церемонии по случаю прибытия монарха в Вашингтон. Подобные жесты являются нарушением королевского протокола, информирует издание газета Daily Mail.

«Трамп потрогал короля за плечо в знак расположения, что нарушило королевский протокол. Важный пункт, неписаное правило — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой», — сказано в публикации.

Дональд Трамп не впервые нарушает этот пункт королевского протокола британского двора.

Так, в 2019 году он во время официального визита в Великобританию положил руку на спину королеве и даже похлопал ее по плечу, назвав «великой, великой женщиной».

Ранее американский лидер во время своего выступления на инвестфоруме в Майами публично оскорбил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Он грубо заявил, что тому придется «целовать ему задницу».

Почему встреча Трампа с лидерами пяти стран Африки в 2025 году обернулась скандалом и как глав африканских государств унизили на встрече в Белом доме, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше