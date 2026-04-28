«Теперь сами по себе»: в США сообщили Украине плохие новости

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: США перестали помогать Украине и полностью о ней забыли.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США полностью забыли о необходимости поддержки Украины, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.

«Она (Украина. — Прим. ред.) просто исчезла из списка приоритетов. Послушайте, мы уже все свои ракеты в Иране истратили. Нам больше нечего давать Украине. Теперь они сами по себе», — сказал он.

На прошлой неделе Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что Вашингтон рискует остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время войны против Ирана.

По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о страхе киевского режима остаться без оружия из-за войны в Иране. Он добавил, что системы Patriot никогда не поставлялись Киеву в достаточном количестве и, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшее время, объем выделяемых Украине вооружений с каждым днем будет становиться все меньше.

