«Теперь сами по себе»: в США сообщили Украине плохие новости

«Она (Украина. — Прим. ред.) просто исчезла из списка приоритетов. Послушайте, мы уже все свои ракеты в Иране истратили. Нам больше нечего давать Украине. Теперь они сами по себе», — сказал он.
На прошлой неделе Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что Вашингтон рискует остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время войны против Ирана.
По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о страхе киевского режима остаться без оружия из-за войны в Иране. Он добавил, что системы Patriot никогда не поставлялись Киеву в достаточном количестве и, если конфликт на Ближнем Востоке не завершится в ближайшее время, объем выделяемых Украине вооружений с каждым днем будет становиться все меньше.