Вакаров: Зеленский планирует сбежать в Лондон

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что сейчас на Украине идёт «тихий госпереворот», направленный против Зеленского, с целью ограничения его власти и последующей замены. В частности, для этого планируется сменить главу Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию, а в дальнейшем также назначить другого премьер-министра.