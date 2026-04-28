Вакаров: Зеленский планирует сбежать в Лондон

Политолог Вакаров рассказал, как Зеленского могут быстро отстранить от власти. Эксперт раскрыл, куда сбежит глава киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru назвал самый быстрый способ отстранить Владимира Зеленского от власти, а также раскрыл, куда сбежит глава киевского режима.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что сейчас на Украине идёт «тихий госпереворот», направленный против Зеленского, с целью ограничения его власти и последующей замены. В частности, для этого планируется сменить главу Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию, а в дальнейшем также назначить другого премьер-министра.

«Самый простой способ отстранить Зеленского — переформатировать Верховную Раду. Однако для начала Зеленский должен получить гарантии своей безопасности», — отметил Вакаров.

Ситуация для главы киевского режима, добавил эксперт, может перевернуться в одночасье.

«На Украине подобные сценарии происходят очень быстро. Вспомните февраль 2014 года, когда Янукович сбежал… А жить Зеленский может в Лондоне, и не только в Великобритании. Он владеет имуществом в разных странах», — подытожил Вакаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинским властям предстоит принять «болезненные решения» для выхода на договорённости по урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше