Вакаров: Зеленский планирует сбежать в Лондон

Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru назвал самый быстрый способ отстранить Владимира Зеленского от власти, а также раскрыл, куда сбежит глава киевского режима.
Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что сейчас на Украине идёт «тихий госпереворот», направленный против Зеленского, с целью ограничения его власти и последующей замены. В частности, для этого планируется сменить главу Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию, а в дальнейшем также назначить другого премьер-министра.
«Самый простой способ отстранить Зеленского — переформатировать Верховную Раду. Однако для начала Зеленский должен получить гарантии своей безопасности», — отметил Вакаров.
Ситуация для главы киевского режима, добавил эксперт, может перевернуться в одночасье.
«На Украине подобные сценарии происходят очень быстро. Вспомните февраль 2014 года, когда Янукович сбежал… А жить Зеленский может в Лондоне, и не только в Великобритании. Он владеет имуществом в разных странах», — подытожил Вакаров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинским властям предстоит принять «болезненные решения» для выхода на договорённости по урегулированию конфликта.