Царев: Зеленский посчитал Трампа «хромой уткой» и перестал слушать его

Зеленский готовится убрать руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, киевский политик уверен, что может не считаться с Трампом и отправить в отставку ставленника его команды.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве ожидают отставку руководителя Офиса президента Кирилла Буданова*. Как отметил беседе с aif.ru экс-нардеп Олег Царев, на это указывает несколько фактов.

«Буданов — ставленник команды Трампа. Зеленский считает, что Трамп — “хромая утка” после того, как он увяз в Иране, после того, когда Верховный Суд отменил его право назначать тарифы. По мнению Зеленского, предстоящие довыборы в Конгресс Трамп проиграет. Все это позволяет Зеленскому делать вывод, что с Трампом можно не считаться, а Буданова*, как представителя его команды, можно убрать», — сказал экс-нардеп.

По словам Царева, еще одной причиной, по которой Зеленский хочет убрать Буданова*, являются высокие рейтинги.

Ранее Царев обратил внимание на важную деталь, на которую указывает кабинет руководителя Офиса президента.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше