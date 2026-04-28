Царев: Зеленский посчитал Трампа «хромой уткой» и перестал слушать его

В Киеве ожидают отставку руководителя Офиса президента Кирилла Буданова*. Как отметил беседе с aif.ru экс-нардеп Олег Царев, на это указывает несколько фактов.
«Буданов — ставленник команды Трампа. Зеленский считает, что Трамп — “хромая утка” после того, как он увяз в Иране, после того, когда Верховный Суд отменил его право назначать тарифы. По мнению Зеленского, предстоящие довыборы в Конгресс Трамп проиграет. Все это позволяет Зеленскому делать вывод, что с Трампом можно не считаться, а Буданова*, как представителя его команды, можно убрать», — сказал экс-нардеп.
По словам Царева, еще одной причиной, по которой Зеленский хочет убрать Буданова*, являются высокие рейтинги.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.