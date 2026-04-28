Стражи бросились в атаку: Иран готов испытать новое супероружие против США

США сорвали переговоры с Ираном, Тегеран выдвинул новые условия для продолжения встреч. Политолог Шаповалов оценил, какое оружие Тегеран может применить против Вашингтона при возобновлении боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

У Ирана осталось несколько козырей в рукаве в военном плане на случай срыва Соединенными Штатами переговорного процесса и возобновления боевых действий. Об этом aif.ru заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран передал США через посредников трехэтапную переговорную формулу. В рамках первого этапа Тегеран требует прекращения военного конфликта на Ближнем Востоке и гарантий по предотвращению ударов по Ирану и Ливану. Затем, если это требование будет выполнено, стороны могут обсудить ситуацию вокруг Ормузского пролива, а после этого — ядерную проблему.

«Во-первых, у США огромное преимущество в военном плане. Но тем не менее, Иран продемонстрировал высокую эффективность своих вооруженных сил в ходе конфликта, использовал целый ряд современных военных разработок, некоторые из них были испытаны впервые во время конфликта. Судя по всему, у Ирана еще есть несколько козырей в рукаве, которые они могут применить», — сказал Шаповалов.

При этом политолог обратил внимание, что Иран придерживается оборонительной тактики.

«Иран исходит из оборонительной тактики, то есть, он отвечает на американские удары, а не провоцирует и не наносит их. Поэтому если США решат прервать переговорный процесс и начать новую фазу военных действий, то, скорее всего, мы увидим как удары со стороны Ирана, так и другие действия, направленные против США. Действия, которые могут быть достаточно эффективны, например, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива союзными Ирану хуситами», — подытожил Шаповалов.

