США без защиты — Пентагон признал уязвимость перед гиперзвуком

На слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США помощник военного министра по политике в сфере космоса Марк Берковиц заявил об отсутствии у страны средств защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет.

Обсуждение прошло в рамках рассмотрения перспективной системы противоракетной обороны Golden Dome. Сенаторы запросили оценку текущих возможностей национальной ПРО.

По словам Берковица, существующая наземная система носит ограниченный характер и рассчитана на отражение небольших внезапных атак, в том числе со стороны Северной Кореи.

Он отметил, что потенциал противодействия другим видам ракетных угроз также остается ограниченным.

При этом, как было указано на слушаниях, средств защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет у США в настоящее время нет.

Читайте также: Жесткий сигнал — депутат объяснил, почему не бьют «Буревестником» по Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше