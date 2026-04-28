В Туапсе из-за падения обломков БПЛА произошёл пожар на НПЗ

В Туапсе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников произошёл пожар на НПЗ.
По информации регионального оперштаба, пострадавших нет.
Отмечается, что в тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники.
Ночью угроза атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске.
Кроме того, атаку ВСУ отражали в Севастополе.
