Мерц разочарован действиями США и Израиля в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что разочаровался в подходе США и Израиля к Ирану. По его словам, несмотря на плотное взаимодействие с США, у Европы есть свое видение того, как можно достичь решения конфликта.

Как заявил господин Мерц, «решение проблемы», которого США и Израиль стремились достичь в течение нескольких дней, так и не было реализовано. «Именно поэтому мы хотим приложить дипломатические усилия с европейской стороны для поиска решения», — сказал немецкий канцлер (цитата по DPA).

25 апреля глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкий флот может участвовать в операции по разминированию Ормузского пролива. Фридрих Мерц подтвердил, что предложение остается в силе при условии прекращения военных действий в регионе.

В марте министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил о проведении переговоров с оппозицией в Иране. По его словам, добиться смены власти в Иране с помощью военных методов не удастся, так как такие изменения должны происходить изнутри.

