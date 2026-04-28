Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макговерн: Рубио и Вэнс могут отвернуться Трампа из-за провала в Иране

Рубио, Хегсет и Вэнс могут отвернуться от Трампа из-за провала операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн высказал мнение, что ряд ключевых фигур в американской администрации может дистанцироваться от президента Дональда Трампа на фоне неудач, связанных с операцией против Ирана.

По его оценке, дальнейшая позиция окружения главы государства во многом будет зависеть от развития ситуации и внутренней политической динамики.

Эксперт предположил, что государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс могут пересмотреть свою поддержку президента, если ситуация продолжит ухудшаться. Он отметил, что внутри руководства США могут нарастать разногласия относительно оценки происходящего.

Макговерн также указал, что текущие сложности, по его мнению, во многом связаны с действиями союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. В результате президент США оказался в сложном положении, балансируя между противоречивыми внешнеполитическими факторами и внутренним давлением.

Ранее Трамп заявил, что предложения, поступившие от иранской стороны, не соответствуют ожиданиям Вашингтона и недостаточны для достижения договорённостей.

