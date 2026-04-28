Боевик признал измену — участник ВСУ заявил о смене позиции

Хусейн Джамбетов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) опубликовал серию стихов, где назвал участие в боевых действиях против России «дорогами изменника».
Публикации появились в его Telegram-канале. В текстах он описывает период нахождения в рядах ВСУ и объясняет изменение своей позиции. В стихах Джамбетов характеризует время участия в боевых действиях как состояние изоляции и внутреннего конфликта. Он указывает на разочарование в ценностях, которые ранее поддерживал. Отдельно он отмечает момент, который назвал переломным, после которого решил пересмотреть взгляды и вернуться к прежним ориентирам.
Ранее Джамбетов участвовал в вооружённых конфликтах против федеральных сил, а затем присоединился к украинской армии после начала СВО. В 2024 году он вернулся в Грозный, где получил прощение в рамках программы по возвращению бывших участников вооружённых формирований.
После возвращения, по данным чеченских телеграм-каналов, он выступал перед бойцами подразделения «Ахмат», заявляя о разочаровании в прежних взглядах. Также сообщалось, что он утверждал о применении оружия против представителей ВСУ в 2022 году.
Военный корреспондент Александр Коц ранее обращал внимание на отсутствие публичных действий силовых структур в отношении Джамбетова на фоне других резонансных задержаний.
