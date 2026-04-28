Стало известно, что у Буданова в красном блокноте с провокационной надписью

В Сети опубликована фотография кабинета руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова*. Пользователи обратили внимание на яркий красный блокнот с провокационной надписью на русском языке.
«Я думаю, что, во-первых, он пустой. Скорее всего, ручка рядом, и он будет писать в тот момент, когда начнёт более активную политическую деятельность. Пока там пусто, потому что кабинет его убирают уборщицы, условно говоря, в звании не ниже лейтенанта СБУ. И могут заглянуть в блокнот и передать: Владимир Александрович, а вы там есть под номером один. Поэтому пока блокнот просто пустой, но записи будут», — раскрыл aif.ru секрет того самого красного блокнота бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Собеседник издания обратил внимание на то, что Буданов* любит интриговать. Именно с этим он связал появление красного блокнота на столе руководителя Офиса президента Украины.
«Буданова* служба обязывает напускать туман. И по типажу он такой. Допустим, он говорит, что будут в ближайшее время какие-то события грандиозные, которые поменяют повестку дня и так далее. Пытается “помутить”, и тут лежит блокнот. И всем интересно, а кто там в списке? Все же думают, каким под номером Владимир Зеленский идёт? Пока, я думаю, там все чисто», — добавил Олейник.
Ранее в Сети появились фотографии кабинета руководителя Офиса президента Кирилла Буданова*. Пользователи отметили яркие детали на его рабочем столе: красный блокнот с неприличной надписью, икону, большую шахматную доску.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.