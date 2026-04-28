Правкомиссия одобрила введение НДФЛ на операции с цифровой валютой

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс России, предусматривающий введение НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс России, предусматривающий введение НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой.

Как рассказал в беседе с ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, убытки от таких сделок нельзя будет перенести на будущие периоды, а учёт расходов предлагается вести по методу ФИФО (по стоимости первых по времени приобретений).

Груздев добавил, что законопроект позволит снизить риски уклонения от уплаты налогов и повысить прозрачность рынка криптоактивов.

Ранее россиянам рассказали о новых мерах по контролю за оборотом криптовалюты.

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров между тем предостерёг россиян от инвестиций, привязанных к криптовалюте.