Россиянам перечислили тревожные сигналы при трудоустройстве

При найме тестовое задание — это нормальная практика оценки способностей кандидата. По стандартам рынка, на его выполнение кандидат может потратить около двух часов.
Об этом предупредила в беседе с RT Елена Стрекаловская, бизнес-партнёр по персоналу в сфере ИТ «МТС Линк».
«Если, по оценкам соискателя, на задание может потребоваться полноценный рабочий день или даже несколько, стоит задуматься и обсудить его с нанимающей стороной. Возможно, на соискателя просто перекладывают чью-то работу, чтобы потом использовать полученные данные», — предостерегла она.
По словам специалиста, по некоторым «красным флагам» можно определить токсичных нанимателей, с которыми вряд ли сложатся продуктивные рабочие отношения.
«Один из таких сигналов — тестовое задание, которое присылают сразу после отклика без предварительного созвона. В такой ситуации кандидат тратит время, даже если не подходит работодателю по формальным признакам — зарплатные ожидания, график, локация. Исключением могут стать позиции для начинающих специалистов и выпускников — в этом сегменте конкуренция обычно выше, а сами кандидаты чаще готовы выполнять больше тестовых заданий, чтобы начать карьеру», — заявила эксперт.
Ещё один тревожный сигнал — формулировка тестового задания, рассказала она.
«Если в нём требуется выполнить реальную операционную задачу, которую можно напрямую применить в работе, это повод насторожиться. Например, если при соискании позиции рекрутера в HR-департамент вы получили задачу найти контакты кандидатов на действующие вакансии, для чего может потребоваться полноценное исследование. И такие наработки потенциально могут использоваться в реальной деятельности компании», — подчеркнула собеседница RT.
Отмечается, что задания должны быть менее прикладными и быть нацеленными на проверку конкретного навыка.
Третий «красный флаг» проявляется уже после выполнения задания: работодатель не возвращается с обратной связью, привела пример аналитик.
«Особенно если задание было объёмным. Кандидат потратил время, возможно, несколько часов или дней, а в ответ — тишина или формальный отказ без объяснений», — заявила Стрекаловская.
Помимо самого тестового задания, на этапе переговоров стоит обратить внимание и на другие моменты, добавила она.
«Работодатель систематически нарушает договорённости: обещает перезвонить до конца недели и исчезает, опаздывает на интервью без предупреждения, игнорирует встречи. Позволяет себе токсичные высказывания или сарказм в адрес текущего работодателя кандидата. Активно и детально расспрашивает о внутренних процессах компании, особенно если эти вопросы не связаны с опытом самого соискателя», — отметила специалист.
Ещё один фактор, который может вызвать беспокойство у соискателя, — анализ его аккаунтов в социальных сетях, рассказала эксперт.
«Нет ничего незаконного и предосудительного в том, чтобы руководитель или HR-специалист просмотрел публичные соцсети сотрудника. Здесь действуют правила здравого смысла: если сотрудник делится с миром своим опытом, то он, вероятнее всего, будет не против, чтобы об этом узнал работодатель», — добавила она.
При этом специалист подчеркнула, что недопустима любая дискриминация соискателя или сотрудника на основе чувствительной информации, найденной в его соцсетях, — например, о его религии, национальности, политических взглядах.
«Увольнения, отказы в трудоустройстве и дисциплинарные взыскания по причинам, не связанным с работой и деловыми качествами сотрудника, являются нарушением ТК РФ», — заключила собеседница RT.
