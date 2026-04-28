Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Никсон объяснил, почему Запад не хочет признать реалии на Украине

Политолог Гарланд Никсон считает, что Запад отказывается признавать реальную ситуацию на Украине из-за собственного отчаяния.

Источник: Аргументы и факты

Слова европейских лидеров, которые не хотят признавать реальную ситуацию в зоне украинского конфликта, говорят об отчаянии Запада, заявил американский политолог Гарланд Никсон.

Он обратил внимание, что в Европе утверждают, что Украина якобы должна победить, но это не соответствует действительности. Эксперт назвал такие заявления отказом Североатлантического альянса принять реальность.

«Я думаю, отчасти это вызвано отчаянием. То, что мы наблюдаем, почти вызывает смех, если бы не было так опасно: люди смотрят на реальность и говорят прямо противоположное», — подчеркнул Никсон на YouTube-канале, который ведут кипрский журналист Алекс Христофору и британский политический аналитик Александр Меркурис.

Напомним, в декабре профессор из Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Запад использует лживые тезисы о РФ, чтобы оправдать своё участие в конфликте на стороне Украины. Он пояснил, что для этого политики и средства массовой информации в западных странах выдумывают новую реальность.

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание «реалий на земле» в рамках украинского конфликта не связано исключительно с вопросами территорий. Глава МИД РФ уточнил, что они должны отражать мнение людей, проживающих на соответствующих землях и выразивших желание находиться в составе Российской Федерации.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше