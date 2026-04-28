Слова европейских лидеров, которые не хотят признавать реальную ситуацию в зоне украинского конфликта, говорят об отчаянии Запада, заявил американский политолог Гарланд Никсон.
Он обратил внимание, что в Европе утверждают, что Украина якобы должна победить, но это не соответствует действительности. Эксперт назвал такие заявления отказом Североатлантического альянса принять реальность.
«Я думаю, отчасти это вызвано отчаянием. То, что мы наблюдаем, почти вызывает смех, если бы не было так опасно: люди смотрят на реальность и говорят прямо противоположное», — подчеркнул Никсон на YouTube-канале, который ведут кипрский журналист Алекс Христофору и британский политический аналитик Александр Меркурис.
Напомним, в декабре профессор из Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Запад использует лживые тезисы о РФ, чтобы оправдать своё участие в конфликте на стороне Украины. Он пояснил, что для этого политики и средства массовой информации в западных странах выдумывают новую реальность.
В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание «реалий на земле» в рамках украинского конфликта не связано исключительно с вопросами территорий. Глава МИД РФ уточнил, что они должны отражать мнение людей, проживающих на соответствующих землях и выразивших желание находиться в составе Российской Федерации.