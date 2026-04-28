Заговор пятерых: раскрыто, кто готовится устранить Зеленского в Киеве

На Украине готовятся отстранить Зеленского от власти. Политолог Вакаров назвал пять кандидатов, которые могут его заменить. Без драк и предательств этот процесс не пройдет.

Источник: Аргументы и факты

Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru рассказал, кто может стать президентом Украины после того, как от власти будет отстранен Владимир Зеленский.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что сейчас на Украине идёт «тихий госпереворот», направленный против Зеленского, с целью ограничения его власти и последующей замены. В частности, для этого планируется сменить главу Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию (глава фракции «Слуга народа» в парламенте), а в дальнейшем также назначить другого премьер-министра.

«По поводу следующего президента: здесь важно, кто станет председателем Верховной Рады: если Юлия Тимошенко, то она захочет затем стать главой государства. Если Арахамия, то начнется “драка”, будут предательства. Американцы будут делать ставку на Кирила Буданова* (глава офиса Зеленского), хотя у них есть много других кандидатов. Британцы захотят посла Украины в Лондоне Залужного, немцы — мэра Киева Кличко. Евросоюз не имеет явного кандидата, но, на мой взгляд, в ЕС будут выступать за мэра Львова Садового», — сказал Вакаров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нацизм «снова поднимает голову», а Владимир Зеленский чувствует себя главным в этом процессе.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинским властям предстоит принять «болезненные решения» для выхода на договорённости по урегулированию конфликта.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

