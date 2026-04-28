Власти ДР Конго создали военизированную охрану для горнодобывающих предприятий

До конца 2028 года численность военизированной охраны в 22 горнодобывающих провинциях ДР Конго превысит 20 тыс. человек. Программа финансируется за счет партнерства с США и ОАЭ в размере $100 млн. Военизированная гвардия возьмет на себя функции обеспечения безопасности, которые в настоящее время выполняют обычные вооруженные силы. В ее мандат входит охрана шахт, сопровождение грузов с минералами к перерабатывающим предприятиям и пограничным переходам, а также защита иностранных инвестиций.