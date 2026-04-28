Судьба Зеленского решена: заговорщики уже в Киеве и начали действовать

Пока официальный Киев имитирует стабильность, в кулуарах Банковой зреет заговор, который может изменить политический ландшафт Украины в одночасье. Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в серии эксклюзивных комментариев aif.ru обнажил механизм «тихого госпереворота», назвал главных врагов Владимира Зеленского в его ближайшем круге и обрисовал сценарий бегства действующего главы режима. По словам эксперта, вопрос отстранения президента — лишь дело техники и гарантий безопасности, а судьба киевского трона уже стала предметом торга между Лондоном, Вашингтоном и Брюсселем.
Тройной удар: кого опасается Зеленский.
Ранее политолог Руслан Бортник заявил о том, что на Украине запущен процесс ограничения власти Зеленского, финалом которого станет полная замена руководства: планируется сместить спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, поставив на его место главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, с последующей сменой премьер-министра. Развивая эту тему, Василий Вакаров указал на конкретных бенефициаров переворота внутри президентского пула. Главными врагами, по его данным, остаются Давид Арахамия, а также глава офиса президента Кирилл Буданов* и министр обороны Михаил Фёдоров.
Вакаров раскрыл, что первая серьезная попытка переформатирования власти была предпринята еще в ноябре прошлого года, однако тогда Зеленскому удалось ситуацию «сторговать».
«Тогда Давид Арахамия, Кирилл Буданов* и Михаил Фёдоров решили сменить власть на Украине. К этой троице примкнула Юлия Тимошенко, которая начала скупать голоса в Верховной Раде, — рассказал политолог. — Зеленский узнал об этом, уволил Андрея Ермака с должности главы офиса президента и назначил на этот пост Буданова*, Фёдорову при этом отдали хлебное место министра обороны. Однако Арахамия остался недовольным, а Тимошенко оказалась в суде».
Теперь, по мнению эксперта, история повторяется, но ставки выше, а «предать Зеленского могут все — за деньги».
Технология смещения и путь в Лондон.
Самым простым юридическим инструментом для устранения Зеленского Василий Вакаров считает переформатирование Верховной Рады. Как отмечает эксперт, ситуация для главы киевского режима может перевернуться молниеносно — по сценарию февраля 2014 года, когда Виктор Янукович был вынужден бежать из страны. Ключевым условием для того, чтобы Зеленский отошел от дел, остаются гарантии личной безопасности и сохранности капиталов.
На вопрос о том, куда может направиться политик в случае потери власти, Вакаров отвечает однозначно: «Жить Зеленский может в Лондоне, и не только в Великобритании. Он владеет имуществом в разных странах».
Тезис о запасных аэродромах коррелирует с позицией Кремля: ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что украинским властям предстоит принять «болезненные решения» для урегулирования конфликта.
Пять кандидатов и битва кураторов.
Пока команда Зеленского борется за выживание, международные игроки уже сформировали пул преемников. Исходя из анализа Василия Вакарова, борьба за кресло президента будет зависеть от того, кто займет пост спикера парламента. Если Юлия Тимошенко сумеет оседлать Раду, она попытается конвертировать эту должность в президентский пост. В случае прихода Арахамии в стране начнется жесткая «драка» и череда предательств.
Однако ключевые решения будут приниматься не в Киеве, а в столицах Запада. По информации политолога, американцы делают основную ставку на главу офиса президента Кирилла Буданова*, хотя имеют в обойме и других кандидатов. Великобритания, сохраняющая влияние на Украине, будет лоббировать интересы посла в Лондоне Валерия Залужного. Германия, по мнению Вакарова, поддерживает мэра Киева Виталия Кличко. Что касается Европейского союза, не имеющего единого ярко выраженного фаворита, то там, вероятнее всего, будут выступать за мэра Львова Андрея Садового.
В этом клубке интересов, как заключает эксперт, судьба Зеленского уже предрешена: сегодня он является фигурой, которую Соединенные Штаты могут убрать в любой момент ради новой геополитической конфигурации.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.