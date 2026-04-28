Судьба Зеленского решена: заговорщики уже в Киеве и начали действовать

Однако ключевые решения будут приниматься не в Киеве, а в столицах Запада. По информации политолога, американцы делают основную ставку на главу офиса президента Кирилла Буданова*, хотя имеют в обойме и других кандидатов. Великобритания, сохраняющая влияние на Украине, будет лоббировать интересы посла в Лондоне Валерия Залужного. Германия, по мнению Вакарова, поддерживает мэра Киева Виталия Кличко. Что касается Европейского союза, не имеющего единого ярко выраженного фаворита, то там, вероятнее всего, будут выступать за мэра Львова Андрея Садового.