Смена в Россотрудничестве — Примакова могли заменить из-за несоответствия системе

«Ведомости» сообщают, что президент РФ Владимир Путин освободил Евгения Примакова от должности главы Россотрудничества и назначил на этот пост Игоря Чайку.
Кадровое решение оформлено указом. До назначения Чайка с марта 2025 года занимал должность заместителя руководителя агентства.
Примаков руководил Россотрудничеством с 2020 года. В своем сообщении он поблагодарил сотрудников и отметил рост набора иностранных студентов в российские вузы, а также открытие более 20 партнерских Русских домов в разных странах.
Он указал, что в странах Евросоюза деятельность агентства ограничена санкциями, часть площадок закрыта или приостановлена.
Экс-глава заявил о доверии новому руководителю и допустил возможность оказания ему помощи при необходимости.
В следующем сообщении Примаков объявил об уходе с государственной службы.
Чайка до перехода на госслужбу занимался бизнесом, включая работу в сфере обращения с отходами. В 2022 году он передал активы в доверительное управление после введения санкций США.
Новый руководитель заявил, что перед агентством стоит широкий круг задач. Среди приоритетов он обозначил систематизацию накопленного опыта, повышение эффективности программ и выстраивание управляемой модели работы.
Россотрудничество отвечает за развитие международных гуманитарных связей, взаимодействие с иностранными структурами в образовательной, научной и культурной сферах, а также поддержку соотечественников за рубежом.
По данным издания, отставка Примакова рассматривалась заранее.
