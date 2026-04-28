Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смена в Россотрудничестве — Примакова могли заменить из-за несоответствия системе

«Ведомости» сообщают, что президент РФ Владимир Путин освободил Евгения Примакова от должности главы Россотрудничества и назначил на этот пост Игоря Чайку.

Кадровое решение оформлено указом. До назначения Чайка с марта 2025 года занимал должность заместителя руководителя агентства.

Примаков руководил Россотрудничеством с 2020 года. В своем сообщении он поблагодарил сотрудников и отметил рост набора иностранных студентов в российские вузы, а также открытие более 20 партнерских Русских домов в разных странах.

Он указал, что в странах Евросоюза деятельность агентства ограничена санкциями, часть площадок закрыта или приостановлена.

Экс-глава заявил о доверии новому руководителю и допустил возможность оказания ему помощи при необходимости.

В следующем сообщении Примаков объявил об уходе с государственной службы.

Чайка до перехода на госслужбу занимался бизнесом, включая работу в сфере обращения с отходами. В 2022 году он передал активы в доверительное управление после введения санкций США.

Новый руководитель заявил, что перед агентством стоит широкий круг задач. Среди приоритетов он обозначил систематизацию накопленного опыта, повышение эффективности программ и выстраивание управляемой модели работы.

Россотрудничество отвечает за развитие международных гуманитарных связей, взаимодействие с иностранными структурами в образовательной, научной и культурной сферах, а также поддержку соотечественников за рубежом.

По данным издания, отставка Примакова рассматривалась заранее.

Читайте также: Чайка прокомментировал свое назначение на пост главы Россотрудничества.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше