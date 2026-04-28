Глава ДНР Денис Пушилин предположил в беседе с ТАСС, что после завершения конфликта на Украине Владимира Зеленского ждут репрессии.
«Как только война завершится, он [Зеленский] будет подвержен репрессиям. Он это тоже прекрасно понимает», — отметил глава региона.
Кроме того Пушилин заявил, что Зеленский вместо «президента мира» стал «президентом войны».
Ранее он также подчеркнул, что Киев давно не считает жителей Донбасса своими.
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.