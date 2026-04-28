Экс-депутат Олейник обнаружил новую загадочную деталь в кабинете Буданова

Опубликованные в Сети фотографии из кабинета руководителя Офиса президента Буданова привлекли внимание пользователей. Что означают многочисленные аксессуары, почему на столе у бывшего главы ГУР столько разных предметов, объяснил экс-нардеп Олейник.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились фотографии кабинета руководителя Офиса президента Кирилла Буданова*. Пользователи обратили внимание на различные аксессуары, которыми он окружил себя. Есть ли в них какое-либо тайное значение или они нужны только для красоты? Ответ на эти вопросы дал aif.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Один из американских журналов в начале года публикует ребусы. Все продумано. Я по предыдущим его снимкам из его рабочего кабинета в ГУР посмотрел, думаю, ничего себе.

Там и Шевченко, и другие определенные статуэтки. Вот сейчас все задумались над этими фотографиями: а что это значит? А если тут есть что-то? А может быть, и пустышка все это", — рассказал Олейник.

Экс-нардеп отметил, что Буданова служба «обязывает напускать туман». Он объяснил, что привлекший много внимания блокном с неприличной надписью на русском языке пока пустой, но в нем появятся записи, когда его владелец начнёт более активную политическую деятельность.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.