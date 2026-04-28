CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта

Первым этапом потенциального мирного соглашения между Ираном и США может стать возвращение сторон к статус-кво до начала конфликта.

Источник: Аргументы и факты

В качестве первого шага к возможному урегулированию между США и Ираном рассматривается возвращение сторон к положению, существовавшему до начала конфликта. Такой подход предполагает снижение напряжённости и восстановление базовых условий взаимодействия, сообщает CNN.

Хотя следующий раунд переговоров ещё не состоялся, стороны, по оценкам источников, не находятся в критически далёких позициях. Ведётся активная неформальная дипломатическая работа, сосредоточенная на поэтапном решении кризиса, включая восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе. При этом обсуждение ядерной программы Ирана предполагается вынести на более поздний этап.

Посредники продолжают оказывать давление на участников диалога, стремясь ускорить достижение договорённостей. Ближайшие дни могут стать определяющими для дальнейшего хода переговоров и перспектив возможного соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложения, поступившие от иранской стороны, не соответствуют ожиданиям Вашингтона и недостаточны для достижения договорённостей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше