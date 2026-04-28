Вашингтон не принял инициативу Тегерана — спор из-за ядерной программы

Предложение Тегерана предполагало прекращение боевых действий и атак на суда в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады и отсрочки переговоров по ядерному вопросу.
По данным источников, американская сторона считает, что восстановление судоходства без обсуждения обогащения урана и его запасов лишит США ключевого инструмента давления.
Одновременно отмечается, что сохранение ограничений в Ормузском проливе поддерживает высокий уровень цен на энергоносители, что уже сказалось на стоимости газа в США.
Дальнейшие действия Вашингтона остаются неопределенными. В администрации выражают обеспокоенность внутренними разногласиями в Иране и отсутствием ясности относительно того, кто принимает окончательные решения.
Инициатива обсуждалась Трампом с советниками по национальной безопасности. Ранее он отменил поездку своих представителей на переговоры, указав на отсутствие со стороны Тегерана приемлемых предложений.
Переговорный процесс продолжается при посредничестве Пакистана, несмотря на отсутствие прямых контактов между сторонами.
В Белом доме подчеркивают, что обсуждения носят чувствительный характер и не комментируются публично. При этом в Вашингтоне настаивают на том, что любая сделка должна учитывать интересы США и исключать получение Ираном ядерного оружия.
Читайте также: Экс-офицер ЦРУ: США забыли об Украине, все ракеты ушли в Иран.