Ветроэнергетические компании после сделки с Трампом проинвестировали нефтепроекты

По соглашению с администрацией президента США Дональда Трампа два разработчика ветроэнергетики Bluepoint Wind и Golden State Wind сменят инвестиционное направление и направят средства на проекты по добыче ископаемого топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Департамент внутренних дел США.