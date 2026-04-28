Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принудительно взыскиваемые в России долги с Google достигли почти 42 млрд рублей

Почти 42 млрд рублей составил долг американской компании Google LLC в России по штрафам и иным взысканиям судов имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Об этом свидетельствуют судебные и другие материалы, передаёт ТАСС.

Уточняется, что в отношении компании открыто 62 исполнительных производства. По ним, отмечает агентство, взыскиваются штрафы за нарушение российского законодательства, исполнительные сборы, а также осуществляются взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Ранее суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 50 тыс. рублей.

Позже сообщалось, что Таганский суд оштрафовал Google ещё на 19 млн рублей за запрещённый контент.