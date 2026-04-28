Покушение на Трампа — риск для Украины вырос

Покушение на президента США Дональда Трампа может сказаться на уровне поддержки Украины, заявил украинский политолог Руслан Бортник.

По его оценке, информационный фон вокруг подозреваемого усиливает негативное восприятие. В публикациях отмечается, что стрелок проявлял симпатию к Украине и участвовал в сборе средств.

Бортник указал, что подобные обстоятельства способны повлиять на отношение американского лидера к Киеву. При этом он считает, что речь идет не о резком изменении позиции, а о сохранении скрытого негативного фона.

Инцидент произошел вечером в субботу в отеле Washington Hilton в столице США во время ежегодного ужина с участием представителей администрации и журналистов. В здании прозвучали выстрелы, после чего всех присутствующих, включая президента и его супругу, эвакуировали.

Подозреваемый был задержан на месте. В результате происшествия ранение получил один из сотрудников Секретной службы.

По данным СМИ, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Он работал учителем и занимался разработкой компьютерных игр. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.

