Россиянам объяснили, почему пенсионеры становятся главной целью мошенников

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко предупредил в беседе с RT, почему главной целью мошенников становятся пенсионеры.
«Мошенники выбирают пожилых людей неслучайно. Тут всё просто: наши родители, бабушки и дедушки выросли в другое время. Для них звонок из банка или от “представителя власти” — это звонок официального представителя и серьёзное сообщение, требующее немедленного внимания. Они привыкли доверять официальным структурам. Не привыкли сомневаться в том, что им говорят по телефону», — объяснил эксперт.
Кроме того, как отметил специалист, пенсионеры часто живут одни.
«Мошенники это прекрасно знают и специально создают ощущение сверхсрочности: “Действуйте сейчас, иначе будет поздно!” Человек в панике, думать некогда — и всё, деньги ушли», — добавил Щербаченко.
Он также перечислил самые распространённые схемы, которые используют мошенники.
«Звонок от “службы безопасности банка” — классическая схема, которая работает до сих пор. Человеку говорят, что с его счёта прямо сейчас пытаются списать деньги. Надо оперативно принять решение и не допустить списание средств. Для этого надо просто перевести всё на “безопасный счёт”. Под давлением и в панике люди выполняют инструкции — и теряют всё», — привёл пример собеседник RT.
Кроме того, он упомянул такую схему, как звонок от «следователя» или «сотрудника правоохранительных органов».
«Пенсионеру говорят, что его сын, дочь или внук попал в беду — ДТП, драка, что угодно. И нужны деньги, чтобы “решить вопрос”. Человек в шоке, у него трясутся руки, он готов отдать последнее. Мошенники на это и рассчитывают», — добавил аналитик.
Ещё популярна схема с кредитами: мошенники убеждают пожилого человека взять займ, объяснил специалист.
«Якобы это нужно для “поимки преступников внутри банка”, и он поможет следствию», — предупредил он.
Как рассказал Щербаченко, необходимо объяснить родственникам, что нельзя переводить деньги по запросу неизвестного человека.
«Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят переводить средства третьим лицам», — подчеркнул он.
Помимо этого, эксперт посоветовал договориться со своими близкими о кодовом слове или фразе.
«Или пусть родители спрашивают звонящего о чём-то личном — о событии из детства, о домашнем питомце, о чём угодно, что знаете только вы. Если звонят “от вашего имени” с просьбой о деньгах — пусть задают эти вопросы. Мошенник поплывёт сразу», — пояснил специалист.
Также он порекомендовал установить близким на телефон приложение для блокировки спам-звонков.
«Это отсечёт большую часть мошеннических вызовов ещё до того, как телефон зазвонит», — добавил Щербаченко.
Ещё он добавил, что при любом подозрительном звонке необходимо положить трубку, самому перезвонить в банк и проверить информацию.
Если человек уже перевёл деньги мошенникам, то необходимо немедленно обратиться в банк, а потом написать заявление в полицию, посоветовал специалист.
