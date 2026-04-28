США рискуют остаться без дешевых иностранных машин, пишут СМИ

Как отмечается, соглашение USMCA позволяло собирать автомобили, используя как американские, так и мексиканские, канадские запчасти, которые ввозились в США, не облагаясь пошлинами. К числу «немногих» автопроизводителей, поставляющих на американский рынок «дешевые, небольшие автомобили», издание отнесло, например, Nissan, Hyundai и Toyota.
«Если USMCA не продолжит свое существование или пересмотренная версия не приведет к серьезному снижению пошлин на автомобили и запчасти, которые производятся в Северной Америке, некоторые иностранные автопроизводители не смогут больше собирать и продавать дешевые машины на рынке США», — говорится в сообщении газеты.
Газета пишет, что автопроизводители уже предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о том, что «рассматривают возможность вывода своих самых дешевых моделей автомобилей» с рынка США в случае отсутствия сделки.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Трамп в частных беседах размышляет о выходе из USMCA — соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. В рамках соглашения торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.