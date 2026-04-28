США рискуют остаться без дешевых иностранных машин, пишут СМИ

Ранее агентство Блумберг сообщало, что Трамп в частных беседах размышляет о выходе из USMCA — соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. В рамках соглашения торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.