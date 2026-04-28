Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия предупредила о низких запасах газа в ЕС после зимы

Европейский союз вошёл в весну с минимальными резервами газа. Заполнить подземные хранилища будет непросто — Катар приостановил экспорт СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский.

«Европа завершила зиму с очень низким уровнем запасов природного газа, около 23%», — приводит его слова РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что заполнить хранилища не получится легко по двум причинам. Первая — ЕС потерял поставщика в лице Катара, который обеспечивал 7% поставок. Заменить его другим экспортёром сжиженного газа будет сложно. Вторая причина — ценовая разница между летним и зимним газом минимальна. Такой расклад не мотивирует трейдеров закупать топливо впрок.

Ранее Еврокомиссия выступила против возвращения к закупкам российского газа. В Брюсселе обсуждали смягчение энергетической политики, но позиция ЕК осталась жёсткой. Вместо газа ЕС планирует развивать «зелёную» и атомную энергетику. Эти направления станут основой будущей энергосистемы Евросоюза.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше