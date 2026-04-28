Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: фон дер Ляйен ответила на ультиматум немецких консерваторов

БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к переменам после ультиматума консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ.

Источник: Reuters

По его информации, 27 апреля фон дер Ляйен встретилась с парламентариями из консервативного блока Германии в Берлине для обсуждения законов ЕС, которые якобы влияют на бизнес в стране. В преддверии встречи они усилили давление на главу ЕК, предъявив 27 требований об упрощении и сокращении правил ЕС, которые, по мнению немецких политиков, негативно влияют на бизнес в стране.

«Мы полны решимости добиться перемен, чтобы в Европе и в государствах-членах мы могли быстрее и эффективнее создавать среду, в которой компании смогут расти и развивать необходимую им глобальную конкурентоспособность», — приводит Politico слова главы ЕК в ответ на предложение консервативного блока Мерца.

По мнению издания, на встрече фон дер Ляйен попыталась продемонстрировать единство целей по дерегулированию.

