В Приангарье бывший военный комиссар получил семь лет колонии за взятки

По материалам суда, в течение года — с июля 2023 года по июль 2024 года — подсудимый, будучи военным комиссаром, получал через посредников и лично взятки от родителей за незаконное освобождение сыновей от призыва на военную службу. Он вносил ложные сведения в медицинские документы, протоколы призывных комиссий и выдавал фиктивные военные билеты, минуя установленную процедуру медицинского освидетельствования. В результате молодые люди неправомерно признавались ограниченно годными к военной службе и освобождались от призыва в армию.