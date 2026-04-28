Потери наемников ВСУ растут — каждый четвертый не возвращается

ТАСС сообщает, что уровень потерь среди иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, превышает 25%.
По словам работающего в Донбассе французского эксперта и историка Лорана Брайара, показатель составляет 25,37% от общей численности. Он отметил, что фактически каждый четвертый не возвращается.
Эксперт указал, что в подтвержденных поименных списках числятся 1 528 погибших иностранных бойцов.
Исходя из этих данных, он оценил общую численность иностранного контингента примерно в 20 тысяч человек и применил экстраполяцию уровня потерь.
По его расчетам, суммарные безвозвратные потери могут достигать около 5 074 человек.
Он также отметил, что по сравнению с предыдущим периодом уровень потерь демонстрирует снижение.
