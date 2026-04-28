Пчеловод Карасев сказал, какой мед дадут пчелы Мелании Трамп в Белом доме

Меланья Трамп приняла участие в церемонии открытия улья на Южной лужайке Белого дома. Какой мед дадут питомцы первой леди, рассказал пчеловод Иван Карасев.

Источник: Аргументы и факты

На территории Белого Дома установили третий улей. В церемонии его открытия приняла участие первая леди США Меланья Трамп. В беседе с aif.ru профессиональный пчеловод Иван Карасев объяснил, будут ли эти пчелы давать мед.

«Если на территории Белого дома все нормально с цветами, если пчелам есть, откуда собирать нектар, то они и мед в этих ульях тоже могут дать. В этом случае все нормально у них будет, они будут просто летать мимо людей и не трогать их. Такие своего рода полезные домашние питомцы», — рассказал он.

По словам пчеловода, пчелы обычно не агрессивны по отношению к людям, но нужно помнить, что они могут ужалить, и нельзя исключать аллергическую реакцию на такие укусы.

Новый улей, установленный на Южной лужайке Белого дома, выполнен вручную в виде здания Белого дома. Как стало известно, планируется, что пчелы будут давать порядка 13 кг меда, который используют не только на кухне президента, но и в качестве подарков и на благотворительность.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше