Пчеловод Карасев сказал, какой мед дадут пчелы Мелании Трамп в Белом доме

На территории Белого Дома установили третий улей. В церемонии его открытия приняла участие первая леди США Меланья Трамп. В беседе с aif.ru профессиональный пчеловод Иван Карасев объяснил, будут ли эти пчелы давать мед.
«Если на территории Белого дома все нормально с цветами, если пчелам есть, откуда собирать нектар, то они и мед в этих ульях тоже могут дать. В этом случае все нормально у них будет, они будут просто летать мимо людей и не трогать их. Такие своего рода полезные домашние питомцы», — рассказал он.
По словам пчеловода, пчелы обычно не агрессивны по отношению к людям, но нужно помнить, что они могут ужалить, и нельзя исключать аллергическую реакцию на такие укусы.
Новый улей, установленный на Южной лужайке Белого дома, выполнен вручную в виде здания Белого дома. Как стало известно, планируется, что пчелы будут давать порядка 13 кг меда, который используют не только на кухне президента, но и в качестве подарков и на благотворительность.