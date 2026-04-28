Финские власти продолжают считать Россию долгосрочной угрозой

«Известия» сообщают, что финские власти не намерены менять конфронтационный курс и продолжают рассматривать Россию как долгосрочную угрозу.
В дипмиссии отметили, что Хельсинки демонстрирует приверженность текущей линии и не сигнализирует о готовности к пересмотру подхода.
Сообщается, что в стране прорабатывается вопрос организации производства мин. При этом подчеркивается, что в мирное время их установка не планируется, а боеприпасы предполагается хранить на складах, за исключением используемых в учебных целях.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов указывал на рост активности финских вооруженных сил. Речь идет об увеличении числа тренировок как внутри страны, так и за ее пределами, а также о расширении учений вблизи российской границы.
Он отмечал, что российская сторона будет учитывать уровень угроз при формировании военно-политического планирования.
В последние годы фиксируется усиление активности НАТО у западных границ России. В альянсе такие действия называют мерами сдерживания. Российские власти выражают обеспокоенность наращиванием военной инфраструктуры в Европе.
Читайте также: 150 колумбийских семей ищут пропавших — наемники не выходят на связь.