Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до 14

При столкновении поездов в Индонезии погибли 14 человек, 84 получили ранения.

ДЖАКАРТА, 28 апр — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарты возросло до 14, еще 84 человека получили травмы, заявил Мохаммад Шафии, глава индонезийского спасательного агентства.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения составов погибли семь человек.

«Число погибших возросло до 14, еще 84 получили ранения», — заявил Шафии на пресс-конференции.

Столкновение поездов произошло в понедельник около 16.57 мск на станции «Бекаси-Тимур»: столкнулись пригородный электропоезд и поезд дальнего следования. Последний протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин.