Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до 14

ДЖАКАРТА, 28 апр — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарты возросло до 14, еще 84 человека получили травмы, заявил Мохаммад Шафии, глава индонезийского спасательного агентства.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения составов погибли семь человек.
«Число погибших возросло до 14, еще 84 получили ранения», — заявил Шафии на пресс-конференции.
Столкновение поездов произошло в понедельник около 16.57 мск на станции «Бекаси-Тимур»: столкнулись пригородный электропоезд и поезд дальнего следования. Последний протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин.