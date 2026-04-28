СМИ рассказали о параметрах возможного соглашения США и Ирана

CNN: сделка США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статусу-кво.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Обсуждаемое потенциальное соглашение США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статусу-кво, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Может, США и Иран и не встретились для второго раунда переговоров в Пакистане, стороны не так далеки друг от друга, как кажется. Интенсивная дипломатическая работа продолжается за кулисами, и текущие переговоры сосредоточены на поэтапном процессе, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статусу-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос о ядерной программе Ирана «будет рассмотрен позже». По информации источников CNN, посредники оказывают давление на обе стороны с целью достижения соглашения, и ближайшие несколько дней «будут особенно важны».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.

Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше