Помощник шефа Пентагона Берковиц: ПРО США не защитит от гиперзвукового оружия

Американские системы ПРО не могут предложить достаточный уровень защиты, заявил на слушаниях в профильном комитете сената помощник шефа Пентагона Марк Берковиц.
Сегодня, по его словам, система противоракетной обороны США ограничена, а её эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается.
Берковиц уточнил, что защита против гиперзвукового оружия, продвинутых крылатых и баллистических ракет обеспечивается на минимальном уровне.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ВС США достойны Нобелевской премии мира за то, что американские войска являются «гарантом безопасности многих людей» во всём мире.