Санкции не помогут урегулированию на Украине, заявил финский политик

Армандо Мема: санкции ЕС не помогут урегулировать конфликт на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Санкции ЕС не помогут урегулировать конфликт на Украине, заявил РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя 20-й пакет санкций Евросоюза.

«Что касается 20-го пакета санкций против России, моя позиция ясна: это не поможет разрешить прокси-войну против России на Украине», — сказал собеседник агентства.

Финский политик также выразил мнение, что введенные Евросоюзом санкции лишь усилят напряженность между Россией и Европой.

«Учитывая войну в Иране и вытекающий из нее энергетический кризис, продолжение санкционной политики означает экономическое самоубийство для европейской экономики», — добавил Мема.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

