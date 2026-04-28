Россия предусмотрела меры на случай наращивания Парижом ЯО, заявил Гатилов

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 28 апр — РИА Новости. Россия предусмотрела адекватные меры реагирования на случай наращивания Парижем ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Российская Федерация внимательно отслеживает ситуацию. Мы неизменно привержены ответственной и сдержанной линии. При этом на случай полноценной реализации упомянутых планов Франции и других стран НАТО у нас, несомненно, предусмотрены адекватные меры реагирования для обеспечения безопасности российского государства и его народа», — сказал дипломат.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что Франция ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.

Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше