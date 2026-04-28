Спикер парламента Красноярского края принял участие в заседании Совета законодателей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей России при Федеральном Собрании. Участие приняли главы партийных фракций, руководители комитетов Совета Федерации и Госдумы, председатели региональных парламентов, а также представители федеральных министерств и ведомств.
Мероприятие было приурочено ко Дню российского парламентаризма — 120 лет назад начала работу первая Государственная Дума. Открывая встречу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила о значении исторической даты — 27 апреля 1906 года, а также отметила роль региональных парламентов, которые обладают правом законодательной инициативы на федеральном уровне, а не только работают в рамках повестки субъектов Федерации.
Основной темой обсуждения стали меры по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия. Участники заседания подчеркнули, что в современных условиях эти вопросы приобретают особую актуальность. Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков заявил, что работа по укреплению многонационального государства ведется на всех уровнях власти.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова напомнила о вступлении в силу новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года. Документ предусматривает участие регионов в реализации соответствующих программ и разработку собственных планов.
Комментируя итоги обсуждения, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко отметил важность системной работы на законодательном уровне.
«Россия — удивительная страна, которая является многонациональной и многоконфессиональной. При этом, как говорилось на сегодняшней встрече, внешние силы пытаются сеять рознь. Именно поэтому на законодательном уровне вырабатываются конкретные решения: усиление просветительской работы среди молодёжи, поддержка традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие национально-культурных автономий и совершенствование законодательства в сфере межнациональных отношений. В нашем крае накоплен большой опыт в этом направлении. На региональном уровне принимаются решения, которые защищают мир и согласие в обществе, способствуют равноправию всех народов и сохранению их культур. Уверен, что только через диалог, уважение и совместную работу мы сохраним и приумножим главное богатство нашей страны — ее сплочённый и сильный народ», — сказал Додатко.