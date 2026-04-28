Уровень безвозвратных потерь среди иностранных наёмников ВСУ может составлять более 5 тыс. человек, отметил в интервью ТАСС французский военный корреспондент Лоран Брайар.
«Уровень потерь впервые с 2024 года снижается, составляя 25,37% от общего числа. Один из четырёх не вернётся. Их отправляют на бойню, Украина приносит их в жертву», — заявил журналист.
По его словам, в поимённых списках погибших иностранных наёмников значатся 1528 человек. При этом Брайар уточнил, что, если применить текущий процент смертности на всю численность иностранного контингента, составляющую около 20 тыс. человек, то реальные потери среди них можно оценить в 5074 человека.
Ранее поступала информация, что в составе ВСУ действуют отряды, на 90% состоящие из наёмников.
Также сообщалось, что мать ликвидированного в рядах ВСУ наёмника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре обвинила украинскую сторону в торговле людьми.