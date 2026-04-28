Украина ставит на роботов — фронтовую логистику отдают машинам

Defense News сообщает, что Украина в первой половине 2026 года планирует заключить контракты на поставку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов.

Речь идет о системах, которые предполагается использовать для логистики на передовой. Объем закупок почти вдвое превышает показатели 2025 года.

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, цель — полностью перевести логистические задачи на роботизированные решения.

Он отметил, что только в марте такие комплексы выполнили более девяти тысяч эвакуационных и логистических операций.

Ранее звучали предложения о более глубокой технологической перестройке армии. В 2023 году сообщалось об идее создания роботизированных систем для замены личного состава.

