Украина ставит на роботов — фронтовую логистику отдают машинам

Defense News сообщает, что Украина в первой половине 2026 года планирует заключить контракты на поставку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов.
Речь идет о системах, которые предполагается использовать для логистики на передовой. Объем закупок почти вдвое превышает показатели 2025 года.
По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, цель — полностью перевести логистические задачи на роботизированные решения.
Он отметил, что только в марте такие комплексы выполнили более девяти тысяч эвакуационных и логистических операций.
Ранее звучали предложения о более глубокой технологической перестройке армии. В 2023 году сообщалось об идее создания роботизированных систем для замены личного состава.
Читайте также: Потери наемников ВСУ растут — каждый четвертый не возвращается.